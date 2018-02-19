Вера Брежнева призналась в работе над засекреченным фильмом

Певица намекнула на съёмки в новом проекте под Санкт-Петербургом на своей странице в Instagram. Пока ей запрещено раскрывать концепцию картины или образ своего персонажа.

Вера Брежнева большую часть своего рабочего времени уделяет вокальной карьере. Однако успела сыграть различные женские роли в фильмах "Ёлки", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", "Джунгли". Все эти картины относятся к комедийным жанрам. Но не так давно Вера Брежнева снялась в детективном сериале "Мажор 2".

Именно последний проект заподозрили поклонники, когда знаменитость призналась в новой работе на своем микроблоге. До засекреченного фильма Вера Брежнева успела побывать в отпуске, о котором напомнила себе и аудитории фотографией в белом наряде. Пока экс-участница "ВИА Гры" вспоминает свой июньский отдых, поклонники строят теории относительно таинственного проекта в Ленобласти.