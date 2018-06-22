Блогер Лена Миро считает дочь Тимати «несчастным ребенком»

Блогер Лена Миро в своей новой статье заступилась за дочь репера Тимати и его экс-возлюбленной модели Алёны Шишковой Алису, которую то и дело критикуют в Сети. Интернет-журналистка призвала пожалеть девочку, поскольку она является «несчастным ребенком».

Дочь Тимати Алису неоднократно критиковали в Сети за то, что девочка плохо танцует и поет, однако Лена Миро считает, что не стоит обижать ребенка, которую и так заставляют ходить на различные кружки и выкладывают видео с её танцами в Сеть.

«Дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова - ребёнок несчастный. Папа живёт с другой тётей, мама - с другими дядями. Воспитанием девочки занимается бабушка, которая только и мечтает раскрутить Инстаграм», - заявили Лена Миро в Instagram.