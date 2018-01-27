Ариадна ревнует Анастасию Волочкову к мужчинам

Несмотря на высокий уровень доверия, у родственников возникают противоречия. Балерина поделилась со СМИ подробностями семейной жизни.

По словам Анастасии Волочковой, дочь хорошо чувствует её настроение даже по тексту СМС-сообщений. Знаменитость ценит это и балует дочку в ответ. Ариадна ни в чем не нуждается, однако не тратит деньги понапрасну, отчитываясь перед кормилицей. У неё даже есть собственная банковская карта, привязанная к маминому счету.

Анастасия Волочкова старается рассказывать дочери о событиях на личном фронте. Ариадна отвечает взаимностью, однако пока смущается говорить о мальчиках. В то же время она сильно ревнует маму к её многочисленным поклонникам. Анастасия Волочкова пытается найти для себя мужчину, который будет любить её дочь. Это необходимый элемент отношений, ведь Ариадна практически лишена внимания отца Игоря Вдовина. Они видятся раз полгода.

Кроме потенциальных партнеров, девочка ревнует маму к другим детям. Однажды Анастасия Волочкова провожала её в детский лагерь "Артек" и нарвалась на внимание со стороны маленьких фанатов, которые пожелали получить автограф или фотографию. Тогда Ариадна притянула звездную маму к себе и попросила проводить её, не распыляя внимание на других отдыхающих. Она в целом пытается удержать Анастасию Волочкову рядом и даже провожает на репетиции.

Анастасия Волочкова несколько обижена на дочь, ведь та бросила занятия вокалом спустя три с половиной года. Она выступала в детском театре "Домисолька": сольно и в составе ансамбля. Балерина хотела видеть Ариадну на сцене и видела в ней явный талант к пению. Она предполагает, что девочка ушла из театра наперекор её воле из-за переходного возраста.