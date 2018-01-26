Полуобнаженная Эмили Ратаковски устроила на диване «эротическое шоу»

Звезда сфотографировалась лежа на диване, из одежды на ней только микро-купальник. Пользователи отметили, что из-за «томной» позы Эмили Ратаковски снова произвела фурор в Сети.

Эмили Ратаковски крайне популярна в Сети, ее откровенные снимки и эротические видео принесли ей немалую славу. На Instagram-аккаунт звезды подписаны больше 18 миллионов пользователей, каждый ее снимок собирает массу лайков и лестных комментариев.

В этот раз Ратаковски показала фотографию, на которой она лежит на диване. Казалось бы, ничем не примечательной фото, стало одним из самых обсуждаемых. На это есть причина, ведь Эмили Ратаковски не привыкла фотографироваться в одежде. В черном бикини звезда не только фотографируется на диване. Ради очередной порции славы Ратаковски приняла весьма откровенную позу, стоя на коленях на полу, руками облокотившись о кресло.

Снимки собрали массу лестных комментариев. Мужчины со всего мира признаются полуобнаженной Эмили Ратаковски в любви, отмечая, что из обычных фото та сделала настоящее «эротическое шоу». Женщины пишут звезде откровенные признания, с грустью отмечая собственную зависть формам Ратаковски.