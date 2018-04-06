Почитатели пришли в восторг от фото Ирины Безруковой в бикини

Ирина Безрукова не отказала себе в удовольствии после работы поплавать в море и порадовать фанатов новым соблазнительным фото.

Актриса утверждает, что вода для нее – родная стихия. Она всегда пользуется малейшей возможностью окунуться в реку, море, океан и даже ручей. Вот и на этот раз, поучаствовав в фестивале визуальных искусств и концерте памяти Владимира Высоцкого, она отправилась на побережье. На своей странице в соцсети Ирина опубликовала фото в черном бикини.

Поклонники пришли в восторг, засыпав кумира вопросами о том, как ей удается так молодо выглядеть. Они отмечали ее ухоженную кожу, красивые волосы и прекрасную фигуру. Ирина не стала делать из этого никакого секрета и рассказала почитателям, что нужно соблюдать разумную меру во всем. Правильное питание, здоровый сон, вечерние прогулки и обязательно – водные процедуры.