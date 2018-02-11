Алексей Панин призвал своих поклонников быть «ненормальными»

Скандально известный актёр Алексей Панин в который раз привлёк внимание общественности. Звезда возмущена тем, что его отличия от других считают неправильными и называют чудаком.

Алексей высказался по этому поводу в своём Instagram-аккаунте, где решил поставить на место своих хейтеров. «Я искренне рад, что я ненормальный и не такой как все!» - заявил Панин. Актёр уверен, что именно непохожесть и ненормальность делают людей великими. Также он удивляется, кто же устанавливает нормы поведения, которым, по его мнению, все так слепо следуют.

В качестве примера были приведены такие знаменитости, как Элтон Джон и Тарковский. Алексей считает, что именно нестандартность и отличия от других сделали этих людей великими. Поклонники считают, что таким образом Панин буквально призывает их быть оригинальными и непохожими друг на друга.