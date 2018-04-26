Пенсионерка Роза Сябитова будет работать, пока "ноги таскает"

56-летняя ведущая прокомментировала выход на пенсию и связанную с этим реформу. Она считает, что планировать старость нужно с первых дней работы.

Роза Сябитова призвала соотечественников усердно работать и копить капитал к пенсии самостоятельно. Сама она трудится с 18 лет и до сих пор не отлынивает зарабатывать деньги, хотя возраст позволяет отправиться на заслуженный покой. Она обещает работать, пока "ноги таскает" и сохраняет здравый ум. Пока силы позволяют, она будет строить собственный дом. Она контролирует процесс самостоятельно и ограждает своего любимого мужчину Рената от вопросов строительства.

Тем временем Роза Сябитова не гнушается получать от государства пенсию. Её размер составляет 14 тысяч рублей. "Обхихикаться можно," - так звездная пенсионерка прокомментировала пенсионные выплаты в стране. Работа в программе "Давай поженимся" позволила ей не только накопить достаточно средств для себя, но также обеспечить детям хорошее образование. Теперь взрослые Денис и Ксения живут отдельно.