В Instagram-аккаунте знаменитости появились яркие фотографии, сделанные ею специально к выпуску летней коллекции авторского парфюма.

Популярная 20-летняя американская модель и участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер шокировала поклонников кардинальной переменой внешности. Ее стиль менялся уже не раз, однако все снова и снова перемены оказываются приятным сюрпризом для ее поклонников.

Модель решилась на покраску волос в блонд и необычно яркий макияж оранжевых оттенков как на губах, так и в области глаз в честь выпуска новой коллекции духов. Она устроила специальную фотосессию, на которой была запечатлена сразу в нескольких образах.

На одной из фотографий Кайли Дженнер сидит на подставке с наименованием своего бренда в костюме ядовито оранжевого цвета. Он состоит из мини-топа, который не скрывает нижней части ее пышной груди, бикини на высокой посадке, а также высоких гольф с прорезями для пальцев ног и пяток. На другой же модель лежит в сдельном боди фиолетового цвета на желтых бананах, что придает снимку дополнительного контраста.