Риту Ору в змеином белье приняли за Рианну

27-летняя исполнительница сфотографировалась в красном боди в своем лондонском доме. Снимок она опубликовала на странице в Instagram.

Рита Ора недавно вернулась с курорта на побережье Франции, куда ездила с родителями. За границе британка отдохнула после выпуска резонансной песни Girls. Вероятно, певица не успела вдоволь насладиться фотосессией у моря и пытается восполнить дефицит на балконе в Лондоне. Она нарядилась в красное кружевное белье с узором в виде змеиной кожи и позировала в кирпичном углу.

Многие подписчики оценили красоту Риты Оры и концепцию снимка. Однако им не хватило самобытности певицы. Поклонники нашли черты, из-за которых легко приняли бы Риту Ору за Мэрилин Монро или солистку Рианну - одну из главных конкуренток по современной поп-музыке. Не так давно последняя также опубликовала фотографию в боди с алыми прожилками.











