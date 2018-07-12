Селена Гомес после помолвки Бибера закрутила новый роман

Певица всем своим видом демонстрирует, что помолвка ее экс-бойфренда совсем ее не огорчает. Ради этого Селена Гомес вышла на публику с новым парнем, стараясь излучать счастье на фоне новостей о счастливом романе Бибера с моделью Хейли Болдуин.

Как сообщают СМИ, 25-летняя певица Селена Гомес гуляла по улицам Нью-Йорка с новым парнем. Судя по их веселому поведению, между ними есть романтические отношения. Гомес и таинственный незнакомец, который оказался Калебом Стивенсом, братом ее лучшей подруги, кокетничали и вели милые беседы.

Селена Гомес и Калеб Стивенс уже ходили вдвоем на концерт Тейлор Свифт, а на днях они отправились на прогулку с друзьями певицы на яхте.

По мнению пользователей, такие прогулки и совместные появления на публике являются попыткой Гомес скрыть свое расстройство от помолвки Бибера. С певцом звезда встречалась в течении долгого времени, они часто ссорились и расходились. Их последняя попытка также не увенчалась успехом, Селена Гомес бросила Джастина Бибера. Тот не стал долго ждать и уже в скором времени сделал предложение Хейли Болдуин.