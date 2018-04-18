С "мрази" на "обман": Джонни Дэпп изменил татуировку в честь Эмбер Хёрд

Изображение на костяшках пальцев актера изменилось уже в третий раз. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фотографией новой надписи поделился музыкант Томми Хендриксен из группы Hollywood Vampires. Снимок появился на его странице в Instagram. Исполнитель подчеркнул, что Джонни Депп добился желаемого результата.

До развода с Эмбер Хёрд в 2017 году голливудская знаменитость носил на руке татуировку "SLIM", посвященную стройной фигуре молодой супруги. После скандала у "L" и "I" появились дополнительные хвостики, превратив их в "C" и "U" соответственно. Таким образом "худышка" превратилась "SCUM", что можно перевести, как "мразь".

В третий раз 55-летний Джонни Дэпп не стал менять буквы. Он просто набил поверх "U" алую "А", стилизованную под знак анархистов. Надпись приобрела второе значение - "обман".

В 1990-х Джонни Дэппу уже приходилось перебивать татуировки в честь партнерш. Именно таким шагом закончились его отношения с Вайноной Райдер. Тогда надпись "Вайнона навсегда" превратилась в "Алкаш навсегда".