Актриса начала строить карьеру с 12 лет и уже тогда узнала, что такое харассмент. Тем не менее, она думала, что так и должно быть, ведь никто не объяснил ей обратного.

Известная 37-летняя американская актриса Джессика Альба рассказала о домогательствах, через которые шла с детства. В 2017 году весь Голливуд захлестнула волна признаний о домогательствах, которые звезды терпели от своих же коллег, продюсеров и режиссеров. Тогда на весь мир прозвучали сотни признаний женщин и мужчин, о которых они боялись говорить долгое время.

Тем не менее, даже тогда Джессика Альба не была готова поделиться своей историей, однако все же решилась сделать это накануне. Так, она рассказала о начале своего актерского пути и о том, насколько часто в то время она становилась объектом харассмента. По ее словам, это никогда не доходило до насилия, однако ей всегда было неприятно. Тем не менее, она молчала, так как у нее не было наставника, который бы опроверг ее неверное представление, как все должно быть на самом деле.