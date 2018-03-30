Ксения Бородина обвинила журналистов в оскорблении покойников

На страничке в Instagram популярная телеведущая Ксения Бородина высказала мнение по поводу «грязного пиара» представителей СМИ. Телеведущая скандального проекта «Дом-2» заявила, что в России не умеют достойно провожать людей. В качестве примера Бородина привела примеры двух недавних смертей участниц проекта и трагический уход из жизни певицы Жанны Фриске.

В недавнем времени стало известно о смерти сразу двух бывших участниц «Дома 2» Полины Лобановой и Анастасии Тарасюк. СМИ сразу же начали вести расследования трагедий, пытаясь связать истории девушек. Из-за участия в скандальном шоу их не стеснялись «поливать грязью», обсуждать всей страной судьбы покойных.

Что касается Жанны Фриске, то Ксения заметила, что при жизни знаменитость всегда вела себя достойно, и предпочитала не выставлять личную жизнь на показ. Однако после её ухода вся страна стала свидетелями конфликта между родителями певицы и отцом её ребёнка Дмитрием Шепелевым. Фриске скончалась в 2015 году, после продолжительной болезни. Женщина оставила маленького сына, который сейчас воспитывается Дмитрием. Конфликт семейства остаётся актуальным и сейчас, на экраны вышло более 30 передач, где родственники Жанны пытаются выяснить кто прав, а кто виноват.