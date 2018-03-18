«Он предал меня»: экс-жена поборовшего рак Андрея Гайдуляна раскрыла истинные причины их развода

Правду помогла раскрыть новая функция в Instagram, через которую пользователи могут задавать вопросы. Диана Очилова и Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», расстались в 2017 году, перед этим актер смог побороть рак.

Диана Очилова была вместе с Андреем Гайдуляном с 2011 года. Вместе с актером она ездила по всем больницам, когда тот лечился от онкологического заболевания. Однако, после выздоровления актер расстался с Очиловой. Спустя время они снова сошлись, Гайдулян женился на своей возлюбленной, но меньше, чем через год они развелись.

Вокруг отношений Очиловой и Гайдуляна ходило много слухов. Девушка рассказывала, что актер насмехался над ее лишним весом, а это сильно ее угнетала. Однако, причиной развода стали не колкости Гайдуляна в адрес Очиловой.

В Instagram появилась новая функция, позволяющая задавать вопросы пользователю через специальное «окошко» в историях. Поклонники Очиловой спросили, почему она развелась с Гайдуляном. Ответ девушки всех поразил. «Он предал меня», - написала Дина Очилова. Она также добавила, что Гайдулян не хотел этого делать, просто «так получилось».

Оказывается, звезда «Универа» предал свою возлюбленную, которая оставалась с ним даже тогда, когда он был болен раком. Подробностей случившегося Очилова не раскрыла. Но, как утверждают СМИ, Гайдулян выбрал себе новую избранницу и уже не стесняется появляться с ней на публике.