35-летняя Светлана Ходченкова поразила Сеть снимком в микро-купальнике

На фото Ходченкова позирует в бикини, сидя у бассейна. Актриса, которую называют одной из самых красивых артисток России, показала откровенный снимок и «утерла нос» хейтерам, обвиняющим ее в чрезмерной худобе.

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок, взбудораживший Сеть. Артистка поразила поклонников новым фото, ведь на нем звезда позирует в микро-купальнике, что ей не совсем свойственно.

Ходченкова показала свою фигуру, при этом позируя не так, как это делают многие звезды. Знаменитости стараются принять «выгодные» позы для снимков, чтобы скрыть изъяны фигуры и нежелательные «складки» на теле. Ходченкова, по-видимому, полностью довольна своими формами, поэтому не стала использовать для фото различные программы по изменению фигуры.

Пользователи признались, что снимок Ходченковой поразил их красотой. Менее чем за сутки фотография, на которой актриса позирует в микро-купальнике, собрала больше 30 000 лайков. Подписчики восхищаются фигурой Светланы Ходченковой и желают ей всегда оставаться в такой хорошей форме.