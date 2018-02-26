Верка Сердючка отправляется в последние гастроли по Украине с новыми песнями

Продюсер Андрей Данилко решил попрощаться с популярным эстрадным персонажем и больше не выступать на сцене в этом образе. Его цитируют украинские СМИ.

Певец организует для Верки Сердючки последние в её карьере гастроли. Вместе со своей командой Андрей Данилко отправляется по крупным городам Украины. Прощальным туром он желает выразить благодарность поклонникам, которые помогли ему снискать музыкальную славу и получить стабильный доход. Андрей Данилко отметил, что именно аудитория помогла ему перебраться из Полтавы в Киеве, купить квартиру на Крещатике, а также избежать изнурительного труда.

Накануне гастролей Верка Сердючка приедет в Одессу, где устроит большой концерт. Выступление состоится 13 июля. Андрей Данилко обещает не только напомнить об известных хитах исполнительницы, но и выйти на сцену с новыми песнями.