Проклятие «грустного клоуна»: дочь известного артиста СССР позволила своему ребенку умереть и сошла с ума

Известный «грустный клоун» Леонид Енгибаров скончался в возрасте 37 лет от сердечного приступа, через 5 лет в аварии погибла его возлюбленная. У них осталась дочь Барбара, которой пришлось пройти непростые жизненные испытания, одним из которых стала смерть ее ребенка.

В студии шоу «Пусть говорят» обсудили жизнь и судьбу Енгибарова. Тема также коснулась и его дочери. Оказалось, что она пережила трагические события, ей пришлось позволить своему ребенку скончаться, из-за чего она буквально сошла с ума. Как сообщили в студии, в 1964 году Леонид Енгибаров познакомился с журналисткой Ярмилой Галамковой. Между ними завязался роман, через 1 год у них родилась дочь Барбара.

Однако, счастье семьи длилось не так долго. В 1972 году Енгибаров умер от внезапных проблем с сердцем, его возлюбленная ушла из жизни через 5 лет. Дочь «грустного клоуна» и журналистки осталась одна. Ее потеряли из виду, с родными из Еревана общаться она отказывалась. По данным, жизнь Барбары сложилась крайне печально. У нее родились сиамские близнецы, дочери «грустного клоуна» пришлось выбирать, кто из малышей выживет, а кто погибнет.

Один сын остался жив, второму она в буквальном смысле позволила умереть. Эта трагедия сильно пошатнула женщину, со своим спасенным сыном Петром она оставаться не захотела. Мальчик остался один. Затем, утверждают гости студии «Пусть говорят», Барбара сошла с ума.

Сын женщины и внук артиста СССР Леонида Енгибарова появился в студии и рассказал, что он знает о своем знаменитом дедушке и намерен продолжать его дело. Молодой человек по имени Петр выступает в цирке. Как отметили гости шоу, на семью Енгибарова сошло проклятие, а внуку «известного клоуна» удалось от него избавиться.