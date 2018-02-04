«Это Мэрилин Монро?»: Полину Гагарину не узнали фанаты

На днях популярная певица Полина Гагарина приняла участие в новой креативной фотосъемке, где предстала в обновленном образе. За характерную прическу, макияж и родинки артистку сразу же начали сравнивать с Мэрилин Монро и Мадонной.

Полина Гагарина в сети Instagram разместила селфи, которое сделала перед новой фотосессией. Знаменитость показалась поклонникам в новом образе, который вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Одни фанаты утверждали, что певицу невозможно узнать из-за грима и фильтров, а другие заявили, что Полина красавица в любом образе.

«Мэрилин Монро читается с первого взгляда!», «Ничего себе, совсем не узнала», «Мэрилин или Мадонна?», «Гагарина, я тебя не узнала!», «Вам больше подошла бы роль принцессы Дианы», «Очень крутой образ, роковая красавица!», «Надо быть Мэрилин Монро....А что такое Мэрилин Монро???? Психически неуравновешенная женщина.....Сама не знала ,что хотела... Нашли на кого равняться!!!», - прокомментировали снимок Гагариной подписчики в Instagram.