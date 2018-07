Экс-священник Вальтер Соломенцев бросил новорожденного сына ради "ненормальной" Олеси Лисовской

Приехал наш папа, был с детьми, я в роддоме. навещали меня. родился малыш. нас выписали, у меня на выписном листе диагноз-эклампсия. Малыш родился 50 см, 2770-вес. я прихожу в норму. малыш хорошенький. еще не крестили. но папу нашего мы уже отпускаем. Благодарю его публично и так. очень сильно благодарю. вот и все. я очень надеюсь впереди нас с малышами ждет радость и тишина.

