Экс-священник Вальтер Соломенцев бросил новорожденного сына ради "ненормальной" Олеси Лисовской

Участник "Дома-2" обратился к возлюбленной в Instagram, прикрепив шокирующее видео. Он призывает любовницу покаяться и возобновить отношения.

Недавно экс-священник стал отцом в третий раз. Об этом на своей странице в соцсети объявила его супруга Галина Гаджиева. По её словам, Вальтер Соломенцев с двумя старшими детьми навещали её в роддоме. Новорожденный сын весит 2770 граммов при весе в 50 сантиметров. Галина Гаджиева отметила, что "отпускает" отца своих детей и публично благодарит.

Пользователи тут же предположили, что Вальтер Соломенцев бросил ребенка. На его странице появился ролик, где заплаканная Олеся Лисовская бьет его утюгом по руке. Своим постом мужчина предложил любовнице отказаться от голословных обвинений и снова побороться за его любовь. Поклонники в комментариях призывают Соломенцева бросить попытки восстановить роман с "ненормальной" девушкой и вернуться к семье.

Сама Олеся Лисовская критически отреагировала на ситуацию. Она рассказала, что бывший возлюбленный записал видео после того, как снял все средства с её банковской карты и сломал очки. При помощи утюга девушка попыталась отнять у Соломенцева свои документы. По её мнению, мужчина провоцирует очередной резонанс, чтобы "заработать деньги". Лисовская предполагает, что в этом спектакле важную роль играет и Галина Гаджиева.



