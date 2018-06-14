"Проснуться бы": Пугачева в первом за 10 лет большом интервью рассказала о старости и смерти

Во время интервью Пугачева рассказала о замужестве, своем возрасте, детях и о смерти. Полное большое интервью опубликовано на канале известного актера и блогера Олега Меньшикова.

Как известно, Алла Пугачева не любит купаться в лучах прессы потому в течение последних 10 лет не давала интервью журналистам. Наконец, она решилась и встретилась с Олегом Меньшиковым, с которым побеседовала больше часа и рассказала о своей жизни. Так, по словам Примадонны, сразу же после развода с Филиппом Киркоровым ей невероятно повезло с мужем, Максимом Галкиным.

Он весьма заботливый муж и отец, много работает и делает все для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Кроме работы, Галкин занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, которых невероятно любит. В то же время Пугачева отмечает, что она против того, чтобы ее муж публиковал в Сети фотографии и видео с Гарри и Лизой, привлекая внимание прессы.

Также звезда российской эстрады рассказала о том, что не спит с Галкиным в одной постели. По словам певицы, она привыкла спать одна и потому у нее должна быть личная спальня. Высказаться Пугачева решила и о своем возрасте. Известно, что певице уже 69 лет и ее невероятно смешит то, что хейтеры называют ее старой. Пугачева недоумевает, ведь что они хотели увидеть в 69 лет и хотела бы посмотреть на антифанатов в таком возрасте. По ее словам, это норма, что в таком возрасте организм человека стареет, а молодиться она не видит смысла.

Певица призналась, что ежедневно перед сном ее посещают мысли "проснуться бы утром", а с утра ей нужно еще посидеть в кровати, чтобы не закружилась голова и она не упала. Несмотря на возраст, она продолжает бороться ради Гарри и Лизы, потому умирать не собирается.