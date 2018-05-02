"Перестал быть синим": эксперт Госдумы осудил Киркорова за видео с танцующей девочкой

Представитель Совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал действия поп-короля. Свою оценку он разместил на Facebook.

Филипп Киркоров спровоцировал общественный скандал, опубликовав детскую пародию на клип его песни "Цвет настроения - синий". На микроблоге артиста в Instagram появилось видео с танцующей девочкой, которая выполняла неприличные для её возраста движения, копируя алкогольное поведение певца. Публикация тут же получила негативную реакцию от аудитории. Пользователи резко осудили певца за влияние на детей и популяризацию похабного явления. К инциденту начали привлекать даже Анну Кузнецову, омбудсмена по правам детей.

На этой волне Филипп Киркоров поспешил удалить резонансный ролик. Немалую роль в процессе сыграл и Вадим Манукян. Он лично разместил на своей странице в соцсети запись, которой резко осудил действия исполнителя. Теперь он даже похвалил Филиппа Киркорова. По его мнению, артист одумался, а цвет его настроения "перестал быть синим". Эксперт Госдумы отметил, что король российской эстрады "заигрался", однако вовремя признал ошибку и попытался её исправить.