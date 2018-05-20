Люка Бессона продолжают обвинять в домогательствах

Французский режиссер Люк Бессон продолжает оказываться в самом эпицентре голливудских секс-скандалов. Теперь его снова обвиняют в домогательствах. На этот раз несколько женщин.

Одна из заявивших о домогательствах женщина – личный ассистент Люка Бессона. По ее словам, каждый раз, когда она оказывалась с режиссером, то он тут же начинал требовать интимной близости.

Еще несколько девушек подкрепили эти обвинения. Одна из актрис, которым довелось работать с Люком Бессоном, рассказала, что ведет себя мужчина крайне неадекватно. При том, что ее коллега по цеху заявляла о том, что однажды режиссер принуждал ее на четвереньках покидать его личный кабинет.

Адвокат режиссера и сам Бессон все отрицают. По словам защитника Люка, все эти обвинения, скорее, похожи на фантастику, нежели на реальность.

Напомним, что недавно Люка Бессона обвинила в изнасиловании начинающая актриса. По ее словам, они находились в отеле, и пили чай. В какой-то момент, согласно ее заявлению, она потеряла сознание. Девушка рассказала, что проснулась, а Люка уже не было. Остались только деньги, которые он оставил.

По словам адвоката режиссера, Люк Бессон чуть не упал со стула, когда узнал об обвинениях подобного рода.