Басков: "Свадьбы с Лопыревой не будет"

Очередной драмой в личной жизни Николая Баскова стала отмена свадьбы с Викторией Лопыревой. Певец прокомментировал их отношения и рассказал о своих стремлениях.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что популярный российский певец Николай Басков и его невеста телеведущая Виктория Лопырева официально заявили об отмене своей свадьбы.

Напомним, что изначально их отношения должны были быть узаконены в прошлом году, но из-за личных причин Баскова дату перенесли на неопределенный срок. Пожениться летом этого года возлюбленным помешал ЧМ по футболу. Не так давно Виктория Лопырева с явной иронией заявила, что их свадьба может состояться только в том случае, если российская сборная выиграет золото в финале ЧМ. Видимо, модель и телеведущая не случайно установила такую высокую планку, ведь в последние месяцы только было и слышно, как о «теплых и дружеских» отношениях между молодыми людьми.

Николай Басков в свою очередь прокомментировал это заявление следующим образом: «У нас сейчас сложные отношения, свадьба под большим вопросом. Но даже если ее и не будет, Вика, без сомнения, является настоящим счастьем моей жизни».

Певец добавил, что стремится быть настоящим семьянином, но эта часть его жизни не что иное, как провал.

Напомним, что в свое время у Николая Баскова были романы с Оксаной Федоровой и Анастасией Волочковой, но единственной законной супругой стала Светлана Шпигель в 2001 году, которая родила певцу единственного сына Бронислава. Через 6 лет супружеской жизни Светлана подала на развод и полностью ограничила общение сына с его отцом.