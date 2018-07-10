Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал отцом

Сегодня Анастасия Костенко обрадовала своего супруга Дмитрия Тарасова, подарив ему девочку в подмосковном «Лапино».

Радостным событием поделилась новоиспечённая бабушка со стороны молодой мамы в социальной сети. Женщина поблагодарила свою дочь за это чудо и поприветствовала новорождённую в этом мире.

Подписчики также поддержали родителей, пожелав счастья, мира и любви малышке и паре. Отмечается, что супруги готовились к появлению на свет долгожданного ребёнка весьма тщательно, продумывая каждую мелочь в дизайне и выборе мебели. Сама Костенко заявила, что чем ближе время родов, тем больше предвкушается встреча с ребёнком и все мысли только об этом.

Новоиспечённый папа тем временем опубликовал фото с дочкой в социальной сети Instagram, сказав спасибо своей жене за дочь.

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко поженились спустя год после скандального развода Дмитрия с Ольгой Бузовой. До сих пор между женщинами идёт негласная борьба для доказательства превосходства той или иной.