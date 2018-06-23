Отец самостоятельно кастрировал Майкла Джексона в подростковом возрасте

В сети появилось шокирующее заявление врача, который лечил Джозефа Джексона в течение долгих лет вплоть до конца его жизни.

Сегодня, 10 июля, в сети Интернет появилось заявление личного врача Джозефа Джексона о том, что Майкл Джексон был кастрирован собственным отцом. Как сообщает Конрад Мюррей, отец делал будущему всемирно известному певцу опаснейшие инъекции для того, чтобы сохранить подростковый голос Майкла Джексона навсегда. Помимо этого, Джозеф уже тогда знал о заболеваниях кожи своего сына, что также послужило поводом для использования злополучных препаратов.

Следует отметить, что такая «кастрация» имела химический характер, несший опаснейшее влияние на организм. Это неудивительно, зная, что в течение недолгой жизни, Майкл Джексон переболел множеством болезней, включая волчанку, витилиго, рак кожи и психическое расстройство.

Напомним, что короля поп-сцены не стало в 2009 году. Его отец, Джозеф Джексон, некогда основавший группу «The Jackson 5», скончался в июне этого года в возрасте 89 лет.