Голая Волочкова пожелала хейтерам "захлебнуться в дерьме"

Хейтеры постоянно критикуют Волочкову, ее обвиняют абсолютно во всем. Антифанатам не нравится то, какие фотографии публикует балерина, что ест, что пьет, как отдыхает и даже как воспитывает свою дочь.

Волочковой это все надоело и она решила ответить на выпады хейтеров. Так, на своей странице в соцсети скандально известная балерина Анастасия Волочкова разместила снимок, на котором она абсолютно голая прикрывается шикарным букетом белых роз. В комментарии под снимком она отметила, что ее только смешат все выпады хейтеров, а также их поучения о том, как правильно она должна жить.

По словам балерины, всем пора уже перестать считать ее деньги и следить за личной жизнью, лучше всего заняться своей. Волочкова отметила, что все комментарии хейтеров в ее адрес слушает только "ее попа", потому она пожелала всем недоброжелателям "захлебнуться в дерьме", которым они ее бесконечно поливают.

В то же время Волочкова рассказала о том, что ей безумно идет белый цвет и она готова появляться в таком "платье" из роз хоть каждый день.