Из квартиры погибшей Полины Лобановой пропали 3 миллиона рублей и брендовые вещи

В настоящий момент многие наблюдают за расследование смерти юной участницы "Дома-2" Полины Лобановой. Каждый день появляются все новые факты, которые только путают следствие.

Так, буквально недавно подруга покойной девушки сообщила о том, что после смерти Лобановой в ее квартиру пробрались неизвестные и устроили жуткий погром, при этом забрав с собой кое-что, что им не принадлежало. По словам девушки, из квартиры звезды "Дома-2" пропала большая сумма денег, примерно 3 миллиона рублей, которые Лобанова копила на автомобиль и просто не успела оплатить покупку.

Кроме того, известно, что Лобанова любила дорогие вещи и никогда не жалела на них денег. Воры, проникнувшие в квартиру погибшей, вынесли из нее верхнюю одежду за сотни рублей, а также брендовые вещи и дорогие украшения. Пропала и некоторая техника.

Примечательно, что о краже первой узнала старшая сестра Лобановой, которая пришла убрать квартиру погибшей. Стоит отметить, что полиция пока никак не прокомментировала произошедшее.