"Всю пенсию оставила": Поедающую креветки Максакову застали с руками в тарелке

Пользователи сразу же заявили о том, что Максакова решила погулять на пенсию, которую всю и оставила в дорогом ресторане. Фото поедающей креветки актрисы появилось в сети благодаря Садальскому.

Буквально недавно на своей странице в Сети актер Станислав Садальский разместил на своей страницы фото знаменитой актрисы Людмилы Максаковой. Он отметил, что Максакова решила погулять "на широкую ногу" и потому забрела в дорогой ресторан, в котором для гостей действует предложение по акции, где одному человеку нужно заплатить всего лишь 5950 рублей.

На фото видно актрису, которая сидит за столиком и есть креветки руками, полностью залезая ими в тарелку. Пользователи соцсетей тут же раскритиковали Максакову, отметив, что в приличном заведении всегда нужно есть приборами, а руками и дома можно кушать. Другие злорадно отметили, что приборами невозможно выесть все из креветки, а актриса, наверное, еще и весь "панцирь обсосала".

Пользователи также пошутили, что в том ресторане Максакова оставила свою пенсию, однако другие заметили, что актриса довольно богата и в пенсии не нуждается.

Многие также обратили внимание и на внешний вид актрисы. Они заявили, что Максакова выглядит так, словно ее покусали пчелы. Пользователи посоветовали 77-летней актрисе уделять больше внимания своему внешнему виду, а не желудку.