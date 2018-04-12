Благодаря Дмитрию Шепелеву актёр Марк Горонок узнал об измене жены

Не так давно произошла встреча Дмитрия Шепелева и известного актёра Марка Горонка в телепрограмме супруга Жанны Фриске «На самом деле». На съёмочной площадке артист встретился со своей экс-второй половиной, которая заявляла о рождении дочери от Марка.

Несмотря на то, что генетическая экспертиза опровергла отцовство Горонка, супруга Анна решила уйти от него вместе с общим ребёнком. После просьбы звезды 90-х в редакцию о помощи в поисках любимой сотрудники канала смогли это сделать. Но в итоге выяснилось, что женщина покинула совместное жилище ради состоятельного любовника, за которого планирует выйти замуж.

Когда по приглашению Шепелева избранник Анны пришёл в студию, в которой присутствовала его возлюбленная с законным супругом, Горонок устроил потасовку, которая могла бы окончиться плачевно, если бы не вмешались сотрудники службы безопасности. Далее оказалось, что Вячеслав, который называл себя меценатом, является преступником и убийцей, который готов совершить непоправное из-за денежных средств.

После услышанного Анна, находясь в шоковом состоянии, передумала разводиться с Горонком, однако неизвестно, какое решение примет актёр.