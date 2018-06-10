"Пузико выпирает": Елена Темникова не знает, как сбросить прибавившиеся пять килограммов

Певица опубликовала в Instagram свежее фото с отдыха в Греции, на котором позирует в синем раздельном купальнике. Поклонники заметили, что экс-учасница коллектива Serebro действительно обзавелась лишним весом.

Известная 33-летняя российская исполнительница Елена Темникова не знает, как сбросить прибавившиеся пять килограммов. Знаменитость рассказала, что еще весной весила держалась в отличной форме, а за лето сильно набрала. Некоторые поклонники стали уверять ее в обратном, однако все же писали некоторые советы по похудению. Например, они приводили факты о том, что потеря веса происходит, если пить больше воды и правильно питаться, а также много заниматься физической активностью.

В целом, у Темниковой весьма доброжелательная публика, которая очень редко высказывает о ней что-то плохое. Тем не менее, фанаты все же не постеснялись написать: "Пузико видно выпирает)) но все в ваших руках))" и "Нужно начать прямо сейчас! Нельзя откладывать на завтра и уж тем более на понедельник. Первый шаг - выбросить Твикс и поменять его на овощной салат".