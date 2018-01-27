Нюша приняла решение уйти со сцены

Российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, известная как Нюша, призналась, что уходит со сцены на неопределенный срок. Поклонники певицы, на удивление, рады этому событию.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что популярная певица Нюша, чье настоящее имя Анна Шурочкина, уходит со сцены из-за своего интересного положения. 27-ми летняя исполнительница сообщила об этой новости на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я осознала, что грядет серьёзный гастрольный перерыв.. Возможно, впервые за последний десяток лет.. Очень волнительно.. Но творческая деятельность не прекращается», - прокомментировала Нюша.

Поклонники певицы, несмотря на такое заявление, очень рады за певицу, поскольку этот отпуск стал ее независимым решением. Более того, они искренне выражают свою радость по поводу такого особого события, как рождение первенца.

Интересно, что заявления о возможной беременности российской поп-дивы появились еще весной, когда девушка выкладывала в Сеть фотографии своего полуобнаженного тела.

Напомним, что Нюша появилась на российской поп-сцене благодаря проекту «СТС зажигает Суперзвезду» в 2007 году, а уже несколько лет спустя ее хит «Вою на Луну» был признан лучшей песней года на премии «Бог эфира».