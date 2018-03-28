Умер известный голливудский актёр-гомосексуалист

О смерти известного голливудского актёра и певца Таба Хантера стало известно 8 июля. Актёр ушёл из жизни сегодня, об этом стало сообщили авторы документального фильма о Хантере. Таб покинул своих близких, поклонников, друзей в 86 лет, не дожив до 87 лет несколько дней.

Умер актёр неожиданно и скоропостижно: оторвавшийся тромб спровоцировал сердечный приступ, об этом рассказал супруг актёра Алан Глэйсер. Таб Хантер является представителем нетрадиционной ориентации. Однако свою любовь к мужчинам, голливудский актёр был вынужден скрывать большую часть жизни. Его карьера началась в 50-х годах прошлого столетия, тогда новость о гомосексуализме могла помешать Табу в достижении заветной карьеры актёра. Поэтому раскрыть тайну, о которой не мог рассказать практически никому, мужчина решил только в 2005 году. Смазливое лицо и актёрский талант помогли стать актёру популярным. Зрители знают его по картинам «Бриолин 2», «Из тьмы», «Горящие холмы». Всего на счету Таба Хантера более 75 ролей в кинофильмах.