Участника группы Gorillaz госпитализировали прямо со сцены

Британская рок-группа Gorillaz дала концерт в Копенгагене. Во время исполнения хита Clint Eastwood один из выступающих упал со сцены. Зрители не успели опомниться, как Терен Джонс оказался на полу.

Его коллега по группе Деймон Альбарн незамедлительно бросился на помощь другу. Падение не прошло бесследно, после осмотра врача, музыканту порекомендовали госпитализироваться. Естественно, концерт пришлось остановить. Позже, находясь в больнице, Джонс сообщил своим фанатам, что чувствует себя хорошо, однако, некоторое время ему придётся провести в медицинском учреждении. Музыкант подчеркнул, что любит своих поклонников, искренне благодарен им за поддержку, и пообещал продолжить концерт после выздоровления. Интересно, что созданную двадцать лет назад группу считают виртуальной, так как в её состав входят два реальных человека и около восемнадцати вымышленных анимационных персонажей, которые появляются в видеоклипах и на сайте группы.