Актер из "Одиннадцати друзей Оушена" госпитализирован после ДТП в Италии

10 июля Джордж Клуни ехал на съемки по населенному пункту Коста-Кораллина на своем мотоцикте и столкнулся с автомобилем. Актер выжил, ему оказана медицинская помощь.

Известный американский режиссер, сценарист и актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Джордж Клуни госпитализирован после ДТП в Италии. Уже некоторое время он проживает на острове Сардиния, ведь там снимает новое кино по одной из книг писателя Джозефа Хеллера.

Как стало известно из новостей агентства La Nuova Sardegna, утром 57-летний Клуни следовал по пути к съемочному месту на мотоцикле. Внезапно он столкнулся с машиной. От этого он получил несколько травм, в том числе рук и ног, а также ушиб таза. После его госпитализировали в больницу города Олбия, однако в этот же день супруга забрала его домой.