Отец футболиста Дениса Черышева жестко осадил зарвавшуюся Ольгу Бузову

Отец футболиста заявил о том, что Черышев счастлив со своей девушкой и никакая другая невестка им не нужна. Он посоветовал Бузовой заняться своей личной жизнью и не лезть к его сыну.

Как стало известно, певица и телеведущая Ольга Бузова сделала предложение игроку сборной России Денису Черышеву жениться на ней сразу же после того, как он провел отличную игру во время ЧМ-2018. На обращение певицы отреагировала ее мать и одобрила выбор дочери. По ее словам, ей абсолютно не важно, какая профессия будет у будущего мужа дочери, главное, чтобы в новом браке она была счастлива.

Несмотря на это, Бузовой не суждено стать женой еще одного российского футболиста. Отец Дениса Черышева поспешил жестоко осадить зарвавшуюся певицу. Он отметил, что такая невестка ему вовсе не нужна и поинтересовался, не предлагала ли телеведущая чего-то еще.

Он также отметил то, что у Черышева имеется девушка, с которой он вполне счастлив. По словам отца футболиста, подобные светские мероприятия, на которых часто появляется Бузова, вовсе не для Дениса или его членов семьи.

Стоит отметить, что сам Черышев никак не отреагировал на предложение Певицы и даже не стал его комментировать. Он не привык выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение, потому многие считают, что Денис свободен.