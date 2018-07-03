Александр Панкратов-Чёрный получил на съёмках перелом двух рёбер, но откладывать работу не собирается

Звезда российских сериалов Александр Панкратов-Чёрный пострадал на съёмках сериала «По законам военного времени». Александр исполняет роль шафера главного героя. Во время съёмки сцены взрыва актёр неудачно упал, в результате чего сломал два ребра.

Однако Панкратов-Чёрный не считает данный инцидент поводом для отказа от продолжения работы. Российский актёр заявил, что не может себе позволить уйти на больничный отпуск, и подвести всю съёмочную группу. Вот, что значит советская закалка! К слову, недавно актёру стукнуло 69 лет. Но стоит отметить, что своей активностью он «утрёт нос» большинству молодых актёров. Параллельно с сериалом «По законам военного времени» Народный артист России работает над сериалом в жанре детектив «Динозавр». Сериал не могут доснять в течение длительного периода, так как всё время возникают какие-то трудности: то режиссёр сменится, то бюджетных средств не хватает.

Александр Панкратов-Чёрный утверждает, что хочет сняться в комедийном фильме или сериале. Ему регулярно поступают предложения по поводу работы в этом жанре, но актёр утверждает, что пока ему не попалась достойная, действительно смешная комедия.