Бесформенную Полину Гагарину высмеяли за фотошоп для видимости пресса

Певица опубликовала новую фотографию в Instagram, за что была унижена своими же подписчиками. Они не увидели у нее талии и раскритиковали за хвастовство тем, чего нет.

Известную 31-летнюю российскую исполнительницу Полину Гагарину высмеяли за фотошоп на свежей фотографии в ленте Instagram. Несколько дней назад она показала на своей личной странице снимки в черном раздельном купальнике, которые сделала в стенах отеля в Греции. Тем не менее, они не понравились ее фанатам. Им показалось, будто она использовала фоторедактор для видимости пресса.

"Полина! Не умеете пользоваться фотошопом «без следов» - вообще не беритесь. Размытые границы на фото и неестественные вмятины на животе доказывают это. Лучше ничего не выкладывать, чем обман", " привлечь чем еще??...да,худая,тощая и что?", "Надо бы поправиться,смотреть больно,перестаралась немного....", "Хорошенький парнишка" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - накинулись недовольные пользователи сети. Среди прочего, ее также упрекнули за излишнюю худобу и отсутствие груди. На сей раз они убедились, что певица все же поддает свои снимки коррекции.