Басков вызвался развлекать гостей на свадьбе у Бузовой

Николай Басков поделился с поклонниками своим желанием провести свадьбу Бузовой. Но сделает он это, если певица выйдет замуж только за определенного мужчину.

На своей страничке в Instagram известный исполнитель опубликовал запись, где рассекретил, как считают фанаты, жениха Ольги Бузовой, чем спровоцировал тут же начавшееся обсуждение и поползновение слухов.

Пост артиста гласит: «Если Тимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты ее сердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично».

Ранее сообщалось, что между Майоровым и Ольгой Бузовой был роман в 2009 году, но пара рассталась. Однако не так давно слухи о том, что двое вновь начали что-то испытывать друг к другу, разошлись по социальным сетям. Ситуацию ни Басков, ни Бузова, ни сам Тимофей Майоров пока не прокомментировали.

Не так давно популярная ведущая выложила видео на своей странице в социальной сети Instagram, где говорит, что собирается замуж за Дениса Черышева – футболиста сборной России по футболу. Этим видео Ольга поделилась во время матча россиян с хорватами.