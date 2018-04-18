«Ты просто дура»: Лена Миро обратилась к Бузовой

Лена Миро обратилась к ведущей «Дома-2» после ее скандального заявления.

Напомним, что в своем микроблоге Ольга Бузова опубликовала запись-обращение к 25-летнему российскому футболисту Денису Чернышеву. Звезда заявила, что не против выйти за него замуж. Даже разница в возрасте Бузову не смутила: она уверена, что без макияжа выглядит намного моложе своих лет.

Лена Миро решила «спустить на землю» Ольгу и обратилась к ней в своей известной манере. «Ты просто дура», - высказалась Миро. Блогер решила напомнить Бузовой о ее же словах про девушек, которые вмешивались в чужие отношения. Дело в том, что у Дениса Чернышева есть девушка, с которой он живет вместе. По словам Миро, выглядит она очень свежо, в отличии от Ольги, которую она назвала «потрепанной бабой в «Доме-терпимости-2».

Лена Миро посоветовала Ольге обратиться к психиатру, пока ее просто не забрала «скорая помощь».