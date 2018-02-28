Фото Гогена Солнцева и его престарелой жены с ребенком взорвало Сеть

Солнцев пообещал, что во время "Прямого эфира" фанаты смогут узнать, о чем говорит данный снимок. Он также поблагодарил свою жену за настоящий праздник, который она ему подарила.

Буквально недавно соцсети взорвало фото экс-участника "Дома-2" Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины. Особенность снимка заключалась в том, что молодожены находились в детском магазине и позировали рядом с коляской, в которой лежал маленький ребенок. В комментарии под фото Солнцев написал, что случилось чудо и супруга сделала ему невероятный подарок.

По словам Гогена, ему очень хочется поделиться произошедшим с поклонниками, однако правду он сможет раскрыть только в эфире студии "Прямого эфира". Молодой человек также поблагодарил свою пожилую супругу за то, что она подарила им обоим настоящий праздник.

Поклонники сразу же начали выдвигать версии по поводу того, откуда у пары мог появиться ребенок. Вероятность, что Екатерина смогла забеременеть, выносить ребенка и родить за такой короткий срок сразу отпала, к тому же, стоит учитывать и возраст пенсионерки. Многие предположили, что Гоген и Екатерина просто взяли ребенка из детского дома, или же малыш просто является внуком пожилой жены Солнцева.