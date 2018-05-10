Сара Джессика Паркер поделилась своими методами сохранения идеальной фигуры: всё оказалось просто

Внешнему виду американской актрисы Сары Джессики Паркер позавидуют многие молодые девушка. Несмотря на свои 53 года, женщина отлично выглядит, имеет тонкую талию и худые ножки. В одном из интервью она поделилась секретами своей стройности. Никаких липосакции и диет не нужно.

Актриса утверждает, что у неё нет времени на спортивный зал, однако, то, что она живёт в огромном городе выручает. Если есть возможность, то Сара непременно откажется от транспорта и пройдётся пешком. Знаменитость утверждает, что установила себе определённое количество шагов, которые она дожну сделать за день, их количество не должно быть ниже 10 тысяч, то есть примерно 8 километров. А если у звезды появляется пара свободных часиков, женщина незамедлительно отправляется в бассейн. Есть у Паркер и вариант на случай экстренного сброса калорий подъём по лестницам. Иногда американскую актрису можно встретить на тренировках с элементами танцев. Конечно же, Сара Джессика не забывает следить за своим рационном питания. Женщина непридерживается диет, а употребляет правильные полезные продукты.

Напомним, что Сара Джессика Паркер актриса и продюсера, большинство зрителей помнят её, как главную героиню культового сериала «Секс в большом городе».

Стоит воспользоваться советами звезды, так как Росстат утверждает, что почти половина жителей России - толстяки.