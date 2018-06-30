Бывший возлюбленный Дженнифер Лоуренс «положил глаз» на российскую актрису Аглаю Тарасову

Американский режиссёр Даррен Аронофски посетил несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2018, затем побывал в Большом театре,позже был замечен на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге. Вероятно, что на мероприятии Даррен познакомился с российской актрисой Аглаей Тарасовой.

Через некоторое время парочка появилась вместе на торжестве, посвященному свадьбе общих знакомых в Грузии. О чём весь вечер болтали знаменитости: о возможном сотрудничестве или о любовных делах не известно. Стоит отметить, что разница в возрасте между возможной будущей парой 25 лет. Однако ни продюсер, ни актриса на данный момент не обременены отношениями.

Даррен расстался около года назад с американской звездой Дженнифер Лоуренс. А Тарасова после полутора года семейной жизни разошласьс российским актёром, сербского происхождения Милошем Биковичем. Интересно, что актёры играли несостоявшихся супругов в кинофильме «Лёд». По словам девушки, разрыв произошёл из-за постоянного расхождения графиков и недостатка свободного времени.