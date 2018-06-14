Невестки Станислава Говорухина начали борьбу за миллионное наследство‍

После смерти актера остались не только деньги, но и недешевая недвижимость - квартиры и дачи. Теперь невестки покойного, Вера и Инна, развязали активную борьбу против его супруги, Галины Борисовны.

Невестки известного российского актера, сценариста и продюсера Станислава Говорухина, который скончался 14 июня 2018 года, начали борьбу за миллионное наследство‍ с его вдовой Галиной Борисовной Говорухиной. В последнее время они все чаще стали высказывать негативные мысли по отношению к ней, а накануне и вовсе обвинили ее в смерти супруга. По их мнению, она выбрала не ту клинику для его лечения, из-за чего он и умер.

Впрочем, источник, который предоставил информацию для СМИ и является приближенным к семье, считает, что невестки лишь хотят получить свою часть от многомиллионного наследства. Они не общались близко даже после смерти Сергея Говорухина, который в своей время стал возлюбленным для обоих женщин. Теперь же они объединились и хотят получить хотя бы долю того, что принадлежало великому актеру.