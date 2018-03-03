Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель перестала скрывать дочь

1 апреля участники российского реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко стали счастливыми родителями. Удивлением для поклонников пары стало то, что новоиспечённые родители скрывали от общественных масс своё дитя.

Звёздные влюблённые строили отношения на скандальном проекте, не раз прилюдно демонстрировали свою любовь и делились всем возможным с подписчиками их социальных сетей. До этого Ольга и Дмитрий публиковали фотографии, на которых лицо малышки было скрыто или замазано всевозможной ретушью. Более того, родители даже не назвали имени дочери. Некоторые фанаты придерживались версии о том, что девочка еще не крещенная, согласно Православной вере нельзя показывать ребёнка до проведения обряда, так как его могут «сглазить». Однако Рапунцель и Дмитриенко нельзя назвать глубоко верующими людьми, ведущими правильный образ жизни.

Вчера в сети молодого отца появился трогательный снимок, подпись, которого сообщает, что девочку зовут Василиса.

Напомним, «Дом-2» это российский телепроект, в формате релите-шоу, который выходит на экраны более 14 лет. Главная цель шоу помочь участникам «построить любовь».