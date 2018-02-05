Фанаты предложили Бузовой помочь Тарасову пережить кризис

Фанаты Бузовой нашли способ, каким образом певица сможет расплатиться с бывшим мужем за предательство и развод, который оказался тяжелым для телеведущей. Таким образом поклонники решили поднять настроение загрустившей Бузовой.

Как известно, бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, переживает некий кризис. Прямо перед родами его жены Анастасии Костенко, футболиста уволили из клуба, и от безысходности ему пришлось снизить цену на квартиру, в которой он ранее жил вместе с Бузовой и теперь продает.

В то же время сама Бузова опять заявила о душевных страданиях. Она опубликовала в Сети видео, которое сняла возле моря, и рассказала о том, что до сих пор не научилась любить и не может перестать плакать. Поклонники сразу же обратили внимание на то, что в ее нынешнем положении вовсе не стоит страдать. Они поспешили напомнить о том, что у ее бывшего мужа сейчас финансовые проблемы, в связи с чем Бузова может поднять себе настроение.

Фанаты предложили певице выкупить у Тарасова дом, в котором они раньше проживали, тем самым ей удастся помочь ему пережить кризис, а также уничтожить завышенную самооценку бывшего мужа и его новой пассии.