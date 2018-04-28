Кайли Дженнер стала блондинкой и поразила новым образом

Кайли Дженнер после беременности решила проложить свою модельную карьеру и недавно приняла участие в новой фотосъемке. На кадрах знаменитость превратилась в блондинку и поразила обновленным образом.

20-летняя Кайли Дженнер выглядит невероятно в длинных оранжевых чулках, латексным топе и стильном прозрачном плаще того же цвета. Сообщается, что фотосессией Дженнер запускает новый ассортимент своей именной косметики. Выпуск летней коллекции следует сразу же после выхода новых оттенков матовых помад.

Известно, что в новая коллекция от Кайли включает в себя три блестящих блеска, две жидкие помады, палитру теней для век и пять матовых помад. Приобрести оригинальную косметику от Дженнер можно только на её официальном сайте.