Вышла новая серия культового мультфильма: «Возвращение в Простоквашино» уже на YouTube

Сегодня выходит новый эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Новая серия станет четвёртой по счёту за текущий год.

Предыдущие серии выходили в апреле, мае и июне. Первая серия в короткие сроки набрала более 15 миллионов просмотров на YouTube. Мультфильм стал продолжением истории о приключениях Дяде Фёдора, кота Матроскина и собаки Шарика.

Серия мультфильмов создана по повести советского писателя Эдуарда Успенского. Премьерный показ «Трое из Простоквашино» состоялся в 1978 году, через два года на экраны вышел мультфильм «Каникулы в Простоквашино», а ещё через четыре года «Зима в Простоквашино».

Через 40 лет у зрителей появилось возможность увидеть повзрослевших, но всё тех же героев, не обошлось без появления новых персонажей. Все новые серии, включая сегодняшнюю, можно посмотреть на YouTube канале студии «Союзмультфильм». В этой серии не обошлось без футбольной темы.

Продолжение культового мультфильма обрело популярность у взрослых и маленьких жителей России. Режиссер Михаил Солошенко заявил, что за два года планируют снять 30 новых эпизодов.