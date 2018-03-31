"Прикройся мать": Супруга Владимира Преснякова опубликовала фото в купальнике

Семья вместе с сыном Артемием выбралась в отпуск в Испанию, и лишь перед возвращением домой Наталья Подольская опубликовала довольно откровенный снимок, на котором похвасталась стройной и привлекательной фигурой.

Молодая супруга 50-летнего российского исполнителя Владимира Преснякова Наталья Подольская на личной странице фотохостинга Instagram опубликовала фото в купальнике, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. 36-летняя певица действительно обладает прекрасной фигурой, ведь тщательно за ней следит. Известно, что даже на отдыхе в Испании она нашла фитнесс-клуб, чтобы заниматься телом.

Тем не менее, не все поклонники разделили ее идею публиковать в ленте фотографии откровенного характера. "Прикройся мать"(орфография и пунктуация автора сохранены), - начали недовольничать некоторые. Хотя сразу нашлись те, кто заступился за знаменитость. Они отметили, что снимок вышел очень красивым, и даже просили ее повернуться задом, чтобы сделать еще соблазнительных фото.