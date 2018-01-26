Гайдулян рассказал о шикарных ногах своей идеальной возлюбленной

Известно, что Гайдулян только развелся с женой Дианой Очиловой, с которой вместе прожил шесть лет, включая год брака, а уже успел закрутить новый роман. О своей идеальной девушке актер рассказал во время интервью.

Как известно, актеру Андрею Гайдуляну удалось побороть рак, все два года, которые он сражался с заболеванием, его поддерживала Диана Очилова. Как только удалось побороть заболевание, Гайдулян внезапно понял, что больше не может жить вместе с Дианой и принял решение о разводе. Актер рассказал, что подобное решение далось ему нелегко, однако он взял за развод всю ответственность на себя.

Теперь же актер пытается заниматься работой, а также с головой ушел в новые отношения. Известно, что после развода Гайдулян начал отношения с актрисой Александрой Велескевич, расположения которой добивался довольно долго. Актер рассказал, что новая возлюбленная покорила его своим чувством юмора, а затем уже он "сразил" ее своим.

По его словам, Велескевич является идеальной девушкой, которая невероятно добрая и умная. Также Гайдулян отметил, что у актрисы просто шикарные ноги, которые свели его с ума с первого дня знакомства.