Визит Анджелины Джоли разозлил Кейт Миддлтон

Всем известно, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли поддерживает дружеские отношения с Камиллой Паркер-Боулз, супругой принца Чарльза. Визит Джоли к Камилле очень не понравился Кейт Миддлтон.

Дело в том, что Анджелина Джоли нередко выражала свое желание подружиться с королевской семьей. Вполне логично, если ее приятельница Камилла Паркер-Боулз, которая приходится супругой принцу Чарльзу, могла бы ей в этом поспособствовать. Вот только жена принца Чарльза не раз заявляла, что ей непонятен выбор принца Гарри и принца Уильяма касательно их жен.

Камилла Паркер-Боулз полагает, что рядом с представителями королевской семьи должны быть девушки из аристократических семей. Естественно, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл под это описание не подходят, на что не раз намекала супруга принца Чарльза.

Зарубежные СМИ сообщили, что недавно Анджелина Джоли стала гостьей Камиллы Паркер-Боулз. Это разозлило Кейт Миддлтон, ведь, согласно данным британских журналистов, две приятельницы на праздничном приеме королевской семьи одаривали ее не очень дружелюбными взглядами, при этом перешептываясь между собой.

Напомним, что недавно британские СМИ сообщили о том, что Кейт Миддлтон нарушила королевские правила. Речь идет о том, что она зарегистрировалась в социальной сети для мам под чужим инициалом. Другое имя не помешало прессе обнаружить ее страницу. К тому же Кейт выдал инсайдер.